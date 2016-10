Paraquedistas querem quebrar recorde em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 25 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Federação Capixaba de Paraquedismo (FECAP) já está vendendo os ingressos para o Boogie de Réveillon Guarapari 2017. No evento, os organizadores pretendem quebrar o recorde capixaba de salto de paraquedas com várias pessoas pulando ao mesmo tempo e formando uma figura no ar.

Segundo o presidente da FECAP, Thiago Mol, o recorde atual dos capixabas é de 15 pessoas. “Queremos quebrar o recorde com 18 pessoas saltando. Nossa intensão é fazer duas tentativas, uma no dia 30 e outra no dia 31 de dezembro por volta das 18h, na Praia do Morro. Será uma boa oportunidade para os turistas que estiverem na orla acompanharem toda a movimentação. Vamos nos reunir com o secretário de Turismo para acertar os últimos detalhes”.

Thiago ainda não sabe qual será a figura, mas quando o recorde foi batido, no início do mês passado, o grupo formou um triângulo. A tentativa bem sucedida foi realizada em Boituva (SP), que tem um avião com maior capacidade. Para a tentativa em Guarapari, serão usadas duas aeronaves, uma com capacidade para cinco e outra para 15 tripulantes. Thiago explicou que essa modalidade é chamada de “voo ala”.

Para que o recorde seja homologado, a figura e a quantidade de participantes devem ser informadas com antecedência para um árbitro nacional, que valida a formação. Durante o salto, todos devem estar de mãos dadas.

De acordo com o secretário Municipal de Turismo, Adriani Serpa, a prefeitura já recebeu o ofício da organização e espera se reunir em breve com os organizadores. “Precisamos saber o tamanho do evento e qual será a participação do município. Temos interesse em receber esse evento que será mais um atrativo para a cidade”, afirmou.