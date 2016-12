“Parece que vivo no tempo antigo” lamenta moradora em rua sem asfalto

Por Glenda Machado em 3 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Ruas sem asfalto, morros e lama trazem transtornos e prejuízos para a comunidade de Santa Mônica

A moradora Santina Ribeiro Sales mora na Rua José Alves na região mais conhecida pelos moradores de Santa Mônica como “buraco quente”, ela é uma das mais de 76 ruas sem asfalto do bairro. Em dias de sol a terra se acumula nos móveis de casa, enquanto quando chove a lama traz sujeira ao chão do quintal e sala.

Segundo Santina, que mora no bairro há 50 anos, a situação sempre foi assim. “Desde que me entendo por gente essa situação é desse jeito. Parece que vivo a 100 anos atrás, no tempo antigo’”, lamenta. Para piorar a situação de Santina, um valão passa em frente a sua casa. Segundo moradores a manilha foi colocada no local por um vereador há uns 10 anos atrás, com a promessa de que o serviço seria feito e logo o asfalto sairia do papel. “Ficamos só na promessa. Essa vala piorou mais ainda a minha situação. Tenho a minha mãe que está acamada e que não tem nem como sair daqui em dias de chuva. Quando essa manilha entope toda a água vem pra minha casa”, desabafou

Enquanto a moradora fazia esse relato, a nossa reportagem flagrou o exato momento em que um carro subia com bastante dificuldade no morro. Os buracos faziam o carro voltar da ladeira, um risco para moradores e principalmente aqueles que tem criança em casa. Esse é o caso de Janaína da Silva França, ela que mora na região há 2 anos não aguenta tanto descaso. “Meu filho sofre com a poeira. Temos que ter cuidado quando deixamos nossos filhos brincando aqui, um perigo um carro como esse perder

o controle”, comentou.

Mas a “culpa” não é dos veículos, já que a “bagunça” já existia antes deles, conta a dona de casa Graça Generoso. “Quando vem caminhão de móveis nem entra na nossa rua, porque não consegue levar”, relata. De acordo com Denizart Luiz, líder comunitário, essa é uma situação que se repete em várias ruas do bairro. “Esse é o maior clamor da nossa comunidade. Um bairro muito antigo e completamente esquecido pelos nossos governantes. Pedimos que essa nova administração faça isso acontecer”, finalizou.

Entramos em contato com a Secretaria de Obras, mas até o fechamento desta reportagem não recebemos retorno.