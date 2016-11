Parquinhos da Praia do Morro: Cadê os brinquedos que estavam aqui? Essa foi uma das perguntas feitas à Prefeitura de Guarapari. No entanto, depois de esperar por mais de uma semana, a resposta aos moradores é apenas o silêncio. A menos de um mês para a alta temporada, turistas e visitantes vão encontrar apenas um montante de areia nos espaços que seriam destinados à diversão da garotada.

“A gente quer aproveitar o horário de verão, que escurece mais tarde, para sair com os netos, brincar com eles aqui nos parquinhos da orla, mas infelizmente nunca dá. Antes, os brinquedos estavam todos quebrados, sendo até perigoso. E agora, não tem mais nada. Eles tiram e nem dão satisfação”, desabafa o casal de moradores do bairro há 28 anos, Alessandra Rangel e Eduardo Lima.

Segundo ela, já tem uns dois meses que foram retirados os brinquedos. “No ano passado, nessa mesma época, eles também tiraram e falaram que seria para manutenção. Mas dias depois, eles voltam com os mesmos brinquedos. É um absurdo. Voltam enferrujados, faltando pedaços, não dá para entender essa manutenção”, questiona o casal que costuma levar os netos para brincar: Sofia, 1 ano, Luana, 4 anos, e Lucas, 10 anos.

Mas essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta. O Folha da Cidade entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura no dia 21 de novembro, mas não houve retorno. Os questionamentos abordaram quando foram retirados, por que, quanto custa aos cofres públicos e a previsão de retorno. Além de indagar porque alguns voltam com os mesmos problemas após a manutenção.

Em 2015, em nota enviada pela prefeitura acerca do mesmo problema, consta que é realizada manutenção periodicamente nos parques e praças da cidade por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semop). Também informou na época, que após análise, os brinquedos podem ser substituídos ou passar por manutenção. E que além da ação do tempo e do uso, o problema é agravado pelo alto índice de depredação dos espaços públicos.