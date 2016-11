Passeata apresenta novos ônibus do transporte público municipal

Por Glenda Machado em 7 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Os novos ônibus de Guarapari chegaram. São 65 ônibus acessíveis e com câmeras de segurança. E para mostrar essa novidade a empresa Expresso Lorenzutti, ganhadora da licitação de transporte público municipal, realizou desfile para apresentar à população a nova frota de ônibus, neste sábado (05).

A “carreata” começou no Trevo de Setiba e passou por toda a cidade. O comboio, formado por 25 ônibus zero quilômetro trouxe mensagens de saudação à população em seus letreiros, durante todo o trajeto, como: ‘Os novos ônibus chegaram!!!’ e ‘GPS + conforto + segurança”’.

Confira as 55 novas linhas de ônibus e horários que começam a valer nesta terça

Com o desfile, a empresa reafirmou o compromisso com o usuário do sistema de transporte público. A iniciativa também marca oficialmente o início da nova era do transporte público de Guarapari, já que a partir desta terça-feira (8) os veículos zeros estarão a serviço de toda a população.

De acordo com secretário de Fiscalização, Danilo Bastos, os antigos ônibus também deixam de operar nesta semana. “Nós temos ainda mais uma tarefa que é retirar de circulação a Asatur, a Alterviana, a MO Brambati e a Viação Guarapari que deixam de operar a partir de agora”. Ele ainda reforçou o compromisso da Prefeitura para o verão no município.” Nosso compromisso é deixar a casa organizada, fiscais preparados para a alta temporada na orla e estamos realizando diversos processos seletivos para ambulantes, artesanato, renovando as licenças que foram concedidas, recolhendo tributos das pessoas que já trabalham em Guarapari”, completou o secretário.