Pastor Doronézio assume Igreja Bastista de Vitória em abril

O pastor Doronézio Pedro de Andrade, atual presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, assume no dia 8 de abril a Primeira Igreja Batista de Vitória. Há dois anos e sete meses, com a saída do pastor Oliveira de Araújo, a igreja vinha procurando seu novo líder espiritual, sob a liderança interina do pastor Geriel Souza de Oliveira.

No final de janeiro, o pastor Doronézio aceitou o convite e em fevereiro se desligou da Primeira Igreja Batista de Guarapari, que pastoreava havia 24 anos, desde 1994. “Assumir a PIB de Vitória significa uma grande responsabilidade, um tremendo privilégio e um imenso desafio, pois a história da igreja serve de referência espiritual para o Estado e para o Brasil. Uma igreja centenária demonstra solidez, coerência nos seus ideais, visão de futuro e profundidade no seu relacionamento com Deus, bem como uma necessidade de marcar as novas gerações com novas propostas”, declara.

O culto de posse na PIB de Vitória será às 19h30, tendo como pregador o pastor Vanderlei Marins, presidente da Convenção Batista Brasileira, que virá ao Espírito Santo especialmente para a celebração. Pernambucano, casado e pai de três filhas, o pastor Doronézio afirma que muitos de seus familiares virão para a posse.

Sobre o chamado de Deus para assumir a PIB de Vitória, o pastor relata que sentiu desde o início o desejo de liderar a congregação e pediu em oração ao Pai a confirmação do que estava em seu coração.

“Senti o toque de Deus desde o primeiro contato com a igreja, por meio da comissão de sucessão pastoral. Outro momento especial foi quando passei um final de semana na igreja, junto com a minha família, e ficamos impactados pelo amor, atenção, respeito e carinho. A vontade da igreja em crescer, reinventando-se, foi sem dúvida um momento marcante. A maior evidência da vontade de Deus para aceitar o convite foi uma prova que eu pedi e compartilhei com a minha família: só aceitaria o convite se a esposa e as filhas dissessem sim”.