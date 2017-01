Pedreira encerra festival de verão com dois dias de esportes ao ar livre

Dois dias, nove modalidades e muito esporte ao ar livre. Esse será o encerramento do festival de verão da Pedreira. Depois de um mês de shows noturnos, os visitantes terão a oportunidade de curtir a casa por um ângulo diferente. No último final de semana de janeiro, a arena abre as portas para a primeira edição do “Pedreira Summer Games”.

As modalidades escolhidas são: as tradicionais “Altinha”, “Redinha” e “Futevôlei”; as mais radicais “Submission”, “Corrida Cross Country” e “Mountain Bike”; e as últimas tendências que continuam em alta “Bike Indoor”, “StandUp (Sup)” e “CrossFit”. E aí: você está preparado?

Uma ótima oportunidade para começar a se preparar para o carnaval. Afinal, não vão faltar atividades para queimar calorias, aumentar a capacidade cardiorrespiratória e ganhar resistência. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site oficial da Arena Pedreira: www.arenapedreira.com.br.

Serviço:

Data: 28 e 29 de janeiro de 2017

Horário: a partir das 8h

Local: Pedreira Adventure Park – Avenida Padre José de Anchieta, S/N, Portal de Guarapari, Guarapari/ES