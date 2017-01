Pedreira Summer Games é neste final de semana

Dois dias, nove modalidades, muito esporte ao ar livre e, claro, música para animar ainda mais o clima. Foi assim que a Pedreira escolheu encerrar o seu Festival de Verão, com a realização do primeiro “Pedreira Summer Games” neste sábado (28) e domingo (29).

Depois de um mês de shows noturnos, os visitantes terão a oportunidade de curtir a casa por um ângulo diferente. As modalidades oferecidas são Futevôlei, Redinha, Altinha, Bike Indoor, Submission, Corrida Cross Country, Mountain Bike, StandUp (Sup) e CrossFit.

Para ficar ainda melhor, o Pedreira Summer Games contará com atrações musicais no sábado, dia 28. Durante o dia, DJ Babaloo e DJ Guga Prates comandam o som. Já a partir das 19 horas, na Praça Food Truck, acontece o Pedreira Rock, com Saulo Simonassi, Urublues, Cx, Pura Vida e Marco Túlio.

Pedreira Summer Games

Local: Pedreira Adventure Park – Avenida Padre José de Anchieta, S/N, Portal de Guarapari

Data: 28 e 29 de janeiro

Horário: a partir das 8h

Modalidades: Futevôlei, Redinha, Altinha, Bike Indoor, Submission, Corrida Cross Country, Mountain Bike, StandUp (Sup) e CrossFit.

Inscrições: http://www.arenapedreira.com.br/

Ingressos

Mulheres/Crianças: R$ 10

Homens: R$ 20

Após 20h:

Mulheres/crianças: R$ 20

Homens: R$ 40