Perocão: esgoto de três bairros acaba no rio que corta a aldeia de pescadores

Por João Thomazelli em 4 de abril de 2017 / Sem categoria

Os moradores da Aldeia de Perocão, na região Norte de Guarapari, convivem com um problema que não exclusivo deles. Milhares de toneladas de esgoto doméstico que vão parar dentro do rio. O problema maior, nesta situação, é que o esgoto vem de outros bairros.

O Rio Perocão, que corta a antiga aldeia de pescadores, é um dos mais poluídos da cidade. Em alguns dias, a concentração é tão forte que o cheiro incomoda quem atravessa o bairro. Nesta situação, o que deixa os moradores mais indignados, é que a maior parte do esgoto que é jogado no rio, vem de outros bairros.

O problema já existe há quase três décadas e vem se agravando a cada ano. Ele começa no Aeroporto, onde um canal, que à princípio foi construído para captar as águas da chuva e evitar alagamentos, passou a ser usado pelos moradores como local de despejo de esgoto. Com o passar dos anos o número de moradores aumentou e de esgoto também. Hoje o canal se transformou em um valão, que passa por outros dois bairros antes de chegar no destino final, que é o mangue de Jabaraí.

Dali o esgoto segue para o Rio Perocão, contaminando as águas e o manguezal. O destino final deste esgoto misturado às águas do rio é o mar, mais precisamente a Praia do Boião e o estuário de Santa Mônica, um dos principais responsáveis pela biodiversidade marinha das Três Ilhas, que ficam há quilômetros dali.

“Nós aqui pagamos um alto preço pelo esgoto que é despejado das casas lá dos Bairros Aeroporto, Jardim Santa Rosa e Jabaraí. Pagamos porque é aqui na porta de nossa casa que ele vem parar. Tem moradores aqui que também fazem ligações clandestinas na rede de drenagem, mas o problema maior é o que vem do valão”, explica Samuel Ramalhete, que é morador de Perocão e representante dos pescadores locais.

Prefeitura e Cesan buscam trabalhar em conjunto para resolver a questão

A reportagem do Folha da Cidade procurou a Cesan e a Prefeitura de Guarapari para saber porque um problema que se arrasta há anos ainda não foi resolvido.

Conversamos com o gestor da divisão litorânea da Cesan, Thiago Furtado, sobre o problema. Tiago explicou que hoje Guarapari possui quase 70% de seu território residencial assistido por rede de coleta de esgoto.

“Infelizmente muitos moradores ainda insistem em continuarem ligados às redes de drenagem pluvial. Isso acaba alimentando ainda mais o despejo de esgoto naquele valão. Os bairros Aeroporto e Jabaraí, por exemplo, possuem rede coletora, mas muitos moradores ainda não se ligaram”, explica. Tiago disse ainda que sempre disponibiliza técnicos para auxiliar a prefeitura, mas que o trabalho de fiscalização é da administração municipal.

Já a prefeitura de Guarapari informou que já pediu a Cesan um relatório com todas as residências dos bairros que possuem rede coletora e que ainda não estão ligados à rede.

“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) informa que já encaminhou um ofício para a Cesan solicitando uma listagem atualizada dos imóveis irregulares, ou seja, aqueles que não possuem ligação de esgoto sanitário ao sistema de esgotamento da Cesan. Essa lista inclui todas as regiões do município, inclusive a região questionada na matéria.

A Secretaria Municipal de Obras informa que tem feito um levantamento da região entre o bairro Aeroporto e Jabaraí, justamente para analisar a situação dessa rede pluvial. Após este levantamento será criado um projeto de obras para esta demanda”, informou a prefeitura.