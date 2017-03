Perocão: falta de segurança é uma das principais preocupações dos moradores

Na última semana a Reportagem do Folha da Cidade esteve no bairro Perocão para ouvir as reclamações e sugestões dos moradores locais. Ao longo desta semana publicaremos reportagens sugeridas por quem conhece os problemas e também os lados positivos do bairro de perto.

Na primeira reportagem um assunto que infelizmente não é exclusivo de Perocão, que é a insegurança. Vários moradores comentaram sobre a onde de assaltos que ocorrem quase diariamente no bairro, principalmente nas praias da aldeia de pescadores.

“Eu e minhas amigas estávamos na Praia do Boião passando a tarde, quando dois rapazes passaram por nós de mochilas nas costas e foram para o outro lado da praia onde tinham mais pessoas. Vimos eles conversando e depois vieram na nossa direção e anunciaram o assalto. Não sabíamos, mas eles não estavam conversando com os outros banhistas, estavam assaltando. Fizeram um arrastão e depois, quando chegaram perto da escadaria atiraram na árvore. Ficamos apavoradas. Cresci brincando nesta praia, é o meu quintal e agora não podemos nem sair de casa mais. Os assaltos são constantes aqui. De noite parece cidade deserta porque os moradores têm medo de sair”, contou a estudante Luíza Reis, que mora na Aldeia de Perocão, que é a parte mais antiga e tradicional do bairro.

No momento em que a reportagem do Folha da Cidade foi até à praia do Boião para fazer fotos, um grupo de adolescentes se aproximou e disse que não era para tirar fotos deles, pois eles estavam fumando um cigarro de maconha e que iria “queimar o filme deles”.

Os moradores mais antigos e os mais novos estão assustados . Os crimes não acontecem apenas nas áreas mais afastadas e desertas do bairro.

“Na quarta-feira roubaram quatro pessoas aqui na avenida da Praia. As pessoas chegando do trabalho cansadas no fim do dia e os vagabundos vão lá e roubam o pouco que elas têm. Estamosnas mãos destes malditos”, desabafou um moradora que pediu para não ser identificada. A avenida da Praia é uma movimentada rua que serve como divisa com o bairro Santa Mônica e Perocão e também é acesso para a Praia de Santa Mônica.

Procuramos o comando do 10º Batalhão da Pm para saber o que está sendo feito para coibir a pratica de assaltos ao moradores do bairro Perocão. O tenente coronel Pessanha recebeu a equipe do Folha da Cidade e disse que as patrulhas no bairro são constantes.

“Infelizmente muitas vítimas não ligam para a polícia ou quando ligam não passam as características dos suspeitos. Muitas vezes a radiopatrulha vai até o local e chega a passar pelos suspeitos, mas como eles não têm as características, não abordam. Vamos reavaliar o patrulhamento na área, mas é muito importante que as vítimas liguem para o 190 para informar sobre o roubo”, explicou o tenente coronel.