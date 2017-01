Pesquisa de Demanda de Alta Temporada vai traçar perfil turístico em Guarapari

Por Glenda Machado em 25 de janeiro de 2017 / Destaque, Turismo

Começa nesta quarta-feira (25), a Pesquisa de Demanda Turística da Temporada de Verão de 2017, da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em Guarapari. O estudo será realizado pelo Instituto Qualitest Pesquisa e Qualificação e acontece até 5 de fevereiro.

Além do município, a análise será feita nos seguintes municípios: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Linhares, Marataízes, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

De acordo com a gerente de Estudo e Negócios Turísticos da Setur, Danielli Nogueira, o objetivo é traçar o perfil dos turistas do Espírito Santo e dimensionar o fluxo turístico. “Os dados são importantes para gestão e estudo do turismo, assim como direcionamento de politicas públicas”, completou.

A equipe de campo do Instituto Qualitest estará devidamente identificada enquanto realiza a pesquisa em vários pontos de atrativos turísticos do estado.