Pessoas e boas práticas que promovem o desenvolvimento local

Por Glenda Machado em 5 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Criatividade, inovação e o melhor de tudo: cuidado com o meio ambiente são palavras que traduzem bem a ideia que o jornalista Mauro Paste, 50 anos, teve para solucionar seu problema de moradia. Ele trocou a casa em que morava por um container. A “quitinete” adaptada fica em um lote cheio de árvores, frutas, legumes que ele mesmo planta para consumo próprio. “A minha ideia era ter um espaço onde eu pudesse plantar e tornar o ambiente autossustentável. Aí conheci um senhor que pegava containers usados e transformava em moradia. Para mim foi um casamento de ideias”, disse.

Com a alternativa que coube no bolso, Mauro ganhou qualidade de vida no dia a dia e de quebra um visual incrível bem no meio da natureza. O contêiner onde mora inclui sala/quarto, cozinha e um banheiro. O administrador ainda desfruta de um quintal com 60 m², onde cultiva uma horta. “Se eu fosse construir, não gastaria menos de R$ 40 mil só com a estrutura de alvenaria, sem contar o preço e o preparo do terreno”, afirmou.

Ele destacou que, além de confortável e viável – financeiramente e em termos de infraestrutura –, o contêiner é uma opção sustentável que contribui com o meio ambiente. “Eles já foram usados por 10 anos e não servem mais para carga, ou seja, é uma forma de reutilizar estas estruturas que hoje ocupam um grande espaço nos armazéns e portos enquanto se deterioram”, pontuou. “Hoje gasto melhor o tempo, me estresso menos e tenho uma casa sem luxo, porém, extremamente aconchegante”, disse o jornalista.

Ele acrescenta que adora o local onde vive e os amigos ficam fascinados ao conhecer a residência. “Ainda tenho outra grande vantagem: levo minha casa para onde eu quiser”, brincou.

A união faz a força

Pode parecer clichê, mas é exatamente isso que a CEMEI Renata Almeida Nascimento, vive em seu dia a dia. A diretora da creche, Juliane Nolasco, conta que com a pareceria dos pais, professores e alunos, muita coisa foi realizada na instituição que atende 180 crianças da faixa etária de 1 a 5 anos do bairro Condados.

Um grande exemplo disso foi a construção de um toldo para a cobertura do parquinho da creche. “Os brinquedos ficavam aqui no tempo, pegavam sol e todo dia tínhamos que guardar no quartinho para não estragar. Até que resolvemos em conjunto traçar um plano”, disse a diretora.

E por que ficar esperando se podemos fazer com as nossas próprias mãos? Foi assim que juntos: pais, escola e comunidade juntaram quase mil reais para fazer do parquinho das crianças um momento real de alegria e diversão. “A comunidade se envolveu muito e conseguimos comprar e fazer a cobertura. Só tenho a agradecer o envolvimento de todos aqui. Os pais se envolvem, não faltam reunião escolar e só trazem boas ideias para melhoria da creche”, completou Juliane.

Com essa energia contagiante a escola conseguiu, além do toldo, uma fossa nova com filtro ecológico. Antes o esgoto da CEMEI escorria a céu aberto, houve até mesmo uma tentativa da direção passada de esgotar em uma nascente próxima da creche. E mais uma vez a comunidade foi fiel aos seus princípios. “Os pais fizeram pressão e não deixaram a nascente ser contaminada. Desde que assumi a direção da creche fizemos várias solicitações e finalmente recebemos essa obra que foi concluída esta semana”, agradeceu a diretora.