Piloto de Guarapari termina em 4º no Desafio SpeedWay de Motocross

Por Glenda Machado em 16 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

Quem marcou presença na 4ª e 5ª etapas do desafio SpeedWay de Motocross, em Guarapari, acompanhou uma disputa acirrada pelo pódio. A arena do Kart Indoor ficou pequena para os competidores Daniel Federal, do Rio de Janeiro, e Thales Vilardi, de São Paulo.

Depois de uma queda do Thales Vilardi, em uma volta importante do desafio, Federal passou na frente e levou a melhor. Vilardi terminou a etapa em 6º lugar e Daniel arrancou a primeira colocação. Quem também está na disputa pelo pódio é o piloto de Guarapari Gelson Carlos, o Gelsinho. Ele fez uma bela corrida e finalizou a competição em 4º.

O Desafio é dividido em três categorias: MX Nacional, com pilotos que participam das provas com motos nacionais; MX Pró, para pilotos profissionais que competem com motos importadas, e Open MX3, para pilotos acima de 33 anos, que também competem com motos importadas. O total em premiação aos pilotos ultrapassa os R$ 33 mil.

Segundo Renan Loubak, presidente da Federação Capixaba de Motociclismo (Fecam), o evento pontua para o ranking nacional. “Agora as próximas etapas continuam no Espírito Santo. Em fevereiro nos dias 2 até o dia 5 e depois voltamos em Guarapari e Anchieta para mais um evento”, disse.

O Speedway faz parte da programação da Arena de Verão Sesport e Banestes que tem como objetivo principal levar entretenimento e lazer à população e divulgar diferentes modalidades esportivas. Além disso, o Desafio visa promover a formação de um ranking estadual que viabilize aos atletas competir nos principais torneios nacionais e internacionais.