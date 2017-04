PM apreende arma e drogas durante abordagem em Guarapari

No começo da noite de ontem, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no bairro Recanto da Sereia, no Norte de Guarapari quando visualizaram um Vectra com quatro pessoas no interior e resolveram fazer a abordagem, já que os ocupantes se mostraram nervosos ao visualizarem a radiopatrulha.

Dentro do veículo, os PM’s encontraram uma arma, munição, drogas e dinheiro. O saldo de apreensões foi uma pistola calibre .380, 35 munições do mesmo calibre, 30 buchas de maconha, 15 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, um litro de clorofórmio para o preparo de loló e duzentos frascos pequenos onde a droga líquida seria colocada, além de R$ 659,50 em dinheiro. As drogas e as armas estavam escondidas em vários compartimentos no interior do veículo.

Uma adolescente de 17 anos e três homens, Áureo Lopes Souza, 32 anos, Guilherme Musso Fontes e Gabriel de Oliveira, ambos de 22 anos, foram encaminhados para a delegacia de Guarapari junto com o material apreendido.