PM apreende duas dinamites com pregos durante operação em Guarapari

Poucas horas depois do início da Operação Fecha Batalhão em Guarapari, a Polícia Militar já apresentou o primeiro resultado positivo. Um homem e um adolescente foram presos em uma blitz transportando duas bananas de dinamite envoltas com pregos e bolinhas de gude.

Por volta das 20h30 de hoje, a Policia Militar estava realizando blitz em vários pontos da cidade, inclusive no DPM de Village do Sol. Um veículo chamou a atenção da polícia por causa do comportamento do dois passageiros e foi dada ordem de parada. O motorista assustado passou por cima dos cones no meio da pista e depois parou.

A polícia cercou o veículo e ordenou que os três ocupantes saíssem. Eles obedeceram e deixaram dentro do carro uma sacola com dois artefatos explosivos com pavios, como as bananas de dinamite tradicionais, e enrolados com pregos e bolinhas de gude. Os dois passageiros assumiram a posse dos artefatos explosivos e disseram que estavam indo testar, pois haviam achado e levariam para o meio do mato para ver se funcionavam.

Já o motorista, que trabalha para a Uber, contou aos policiais que os dois embarcaram em Soteco, Vila Velha e iam para Santa Mônica. Antes de embarca os dois ainda falaram que não tinham armas e que estavam armados e que só transportavam a sacola com roupas.

“Mas quando nós chegamos na blitz eles gritaram para eu não parar e acabei assustando e derrubando os cones. Aí a policia já tinha cercado o veículo e não tinha mais o que fazer. Fiquei surpreso quando vi o que tinha na sacola depois”, contou o motorista ainda assustado com a situação.

Os dois passageiros foram identificados como Matheus Mendes, 19 anos, e um adolescente de 17 anos. Os três foram levados para a delegacia, assim como os artefatos explosivos e entregues ao delegado de plantão.