PM apreende mais de 150 pedras de crack em Guarapari

Por João Thomazelli em 11 de janeiro de 2017 / Destaque, Guarapari

Policiais Militares do Grupo de Apoio Operacional (GAO) apreenderam mais de 150 pedras de crack, além de cocaína e maconha, na tarde de hoje (11) no bairro Perocão, em Guarapari. A apreensão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Dois adolescentes também foram detidos.

Por volta das 16 horas desta quarta-feira duas equipes do GAO estavam averiguando uma denúncia de tráfico de drogas no bairro quando se depararam com três indivíduos com as mesmas características da denúncia e efetuaram a abordagem.

Um deles conseguiu fugir pelo mangue, mas dois adolescentes de 17 anos foram pegos. Com eles os militares encontraram 157 pedras de crack, , dez papelotes de cocaína, 107 gramas da mesma droga e 32 buchas de maconha. Foram encontrados também uma balança de precisão, uma munição de pistola calibre .40 e R$ 176 em dinheiro.

Os dois adolescentes já possuem passagem por tráfico de drogas e um deles também por homicídio. Eles foram levados para a delegacia e entregues ao delegado de plantão.