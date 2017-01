Pm de Guarapari multa mais de 800 motoristas no mês de janeiro

Os motoristas que insistiram na imprudência não tiveram folga neste começo de ano em Guarapari. A Seção de Trânsito do 10º Batalhão aplicou quase 850 multas nos 31 dias do mês de janeiro de 2017.

Para ser mais exato, foram 848 multas aplicadas, uma média de pouco mais de 27 multas por dia. Os números totais impressionam: foram 1085 carros abordados, 188 motos, 1535 pessoas abordadas nos veículos, 61 testes do bafômetro e 62 habilitações apreendidas.

Isso tudo sem contar as ações do Batalhão de Trânsito de Vitória, que fez diversas ações paralelas na cidade, como a apreensão de mais de 100 habilitações na saída de um show há algumas semanas.Para o chefe da Seção de Trânsito de Guarapari, Tenente Gilberto, isso é resultado de um trabalho desenvolvido pelo batalhão há algum tempo.

“Nós intensificamos as ações de prevenção em toda a cidade, alertando, orientando e, em último caso, punindo os motoristas infratores. Infelizmente, mesmo com todas as informações e campanhas, muitos motoristas insistem em não respeitar as normas de trânsito”.

Por causa da falta de um convênio entre Governo do Estado e um pátio de guincho, 166 veículos deixaram de ser removidos, mesmo em casos de infrações graves, como no caso de dirigir embriagado.