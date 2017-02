PM e Governo do Estado assinam acordo pelo fim da greve

Por Glenda Machado em 10 de fevereiro de 2017 / Destaque

O Governo do Estado chegou a um acordo para o fim da manifestação dos familiares.. De acordo com as primeiras informações as entidades que representam os policiais miltares do estado assinaram uma ata se comprometendo a voltarem ao trabalho amanhã, às 7h. O documento diz também que não haverá punições disciplinares. O governo não se comprometeu com reajustes, mas vai analisar o cronograma de promoções.

Ao contrário das notícias, policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari negam que o acordo foi assinado e as mulheres permanecem fechando a entrada do batalhão. Nossa reportagem está no local. Em breve mais informações.