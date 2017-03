PM já multou mais de 300 veículos na Avenida Carlos Santana no Centro de Guarapari

O Polícia Militar de Guarapari já multou mais de 300 carros estacionados irregularmente na Avenida Carlos Santana, no Centro de Guarapari. A sinalização da avenida foi tema de uma reportagem esta semana no Folha da Cidade.

De acordo com o chefe da Seção de Trânsito do 10º Batalhão, a média de multas na avenida é de 30 por dia. Na quarta-feira (23), foram 31 multas aplicadas. “Os motoristas insistem em estacionar em local proibido. Existem várias placas no local informando que é proibido estacionar, mas eles ignoram. A PM está fazendo a parte dela e multando”, explicou o tenente Gilberto.

Com a reabertura da Avenida Pedro Ramos, que margeia o canal de Guarapari, o fluxo de veículos na Avenida Carlos Santana aumentou, se tornando a principal via para se entrar no Centro de Guarapari e também para ir a outros bairros da cidade, e o estacionamento ficou restrito a um lado da rua. Mas os motoristas não respeitam a sinalização e estacionam nos dois lados da via, afunilando o trânsito e colocando em risco motoristas e motociclistas que trafegam no local.

“Para piorar a situação, tem morador ou comerciante que está arrancando as placas de proibido estacionar. É bom que se esclareça que isto é crime e o responsável pode ser preso por depredar patrimônio público”, finalizou o tenente.

Fiscalização de vans será intensificada

A Seção de Trânsito do 10º Batalhão informou também que a partir das 20 horas de hoje (23) vai intensificar a fiscalização para coibir o transporte clandestino de passageiros na cidade. A PM vai colocar vários pontos de checagem em locais estratégicos da cidade para surpreender os motoristas de vans que estejam transportando passageiros.

“Por uma questão de eficácia, não vamos divulgar os lugares, mas estaremos nas ruas verificando e coibindo o transporte ilegal de passageiros”, explicou o tenente Gilberto.