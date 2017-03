PM prende três homens depois de cometerem assaltos em Guarapari

Neste fim de semana três homens foram presos em duas situações diferentes depois de cometerem assaltos em Guarapari. Uma dupla também foi presa com uma arma de brinquedo.

Na tarde de sábado (04), uma radiopatrulha da PM fazia patrulhamento na Praia do Morro quando os militares visualizaram dois indivíduos em uma moto passando em alta velocidade. Ao ver a polícia, o piloto da moto tentou fugir acelerando ainda mais, mas foi perseguido e detido pelos PM’s.

Com os dois indivíduos, a polícia encontrou vários celulares e tablets, além de um revólver calibre 32. Logo depois da prisão, algumas pessoas que foram vítimas da dupla compareceram ao local e os reconheceram. Os dois foram levados para a delegacia.

Na noite de sábado, outra guarnição da PM abordou dois indivíduos em uma moto que também transitava em alta velocidade pelo bairro Perocão. Durante a abordagem, os PM’s encontraram um revólver de brinquedo com um dos indivíduos e notaram que a placa da moto estava dobrada para evitar uma possível identificação. Os dois foram levados para a delegacia para prestarem esclarecimentos.

E na manhã de domingo um homem foi detido depois de participar de um assalto na rua da Marinha, no Bairro Itapebussú. A PM foi acionada para atender uma vítima no local e com a descrição dos indivíduos que participaram do crime, os PM’s passaram a fazer buscas na região. Um dos suspeitos foi localizado logo depois em posse de um cordão de prata que foi roubado da vítima. Além disso, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e foi levado para a delegacia.