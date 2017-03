PM reage a assalto a ônibus, prende dois e atira em outros dois em Guarapari

A tarde desta quinta-feira foi complicada para quatros assaltantes que tentaram roubar um ônibus, no Bairro Porto Grande, no extremo sul de Guarapari. Eles não contavam que dentro do coletivo tinha um policial militar fardado que reagiu à ação dos criminosos e dois deles acabaram baleados.

Por volta das 16h30 da tarde desta quinta-feira, o motorista de um ônibus que faz a linha Guarapari – Marataízes parou na altura do bairro Porto Grande para o desembarque de passageiros. “Quando parei, notei que tinha um homem do outro lado da pista e fez sinal para que eu esperasse. Pensei que era um passageiro e esperei. Assim que ele chegou na porta do ônibus, outros três que estavam escondidos no mato apareceram e eles entraram no carro”, contou o motorista.

Assim que os indivíduos entraram no ônibus, um deles agarrou o motorista pelo pescoço enquanto outro anunciou o assalto. O Pm estava indo para casa e, como estava no fundo do ônibus, não percebeu na hora o que estava acontecendo. Nervoso, o motorista do ônibus deixou o motor do veículo morrer.

“Como eu estava na última poltrona, não vi o que se passava lá na frente. Só ouvi pessoas conversando. Mas quando o motorista deixou o carro morrer, olhei, pois achei que tinha dado problema no motor. Vi os caras agarrados com o motorista e fui andando bem abaixado em direção a eles com minha arma em punho. quando estava no meio do corredor, eles me viram e correram. Dei voz de prisão, mas eles tentaram fugir”, contou o policial.

Já do lado de fora dos ônibus, um dos suspeitos atirou em direção ao policial. O motorista viu toda a cena. “Eles passaram por trás do ônibus, mas o policial passou pela frente e ficou esperando. Quando eles deram a volta, um deles atirou na direção do PM e ele revidou”.

“Eu me protegi na frente do ônibus e um deles virou e atirou. Eu revidei com minha arma e um deles caiu. Os outros fugiram pulando pela falésia, que deve ter uns dez metros de altura. Eu fiquei mais preocupado com o que estava caído, pois ele ainda podia revidar, mas vi os outros três pulando”, disse o policial.

Testemunhas viram o corpo de um dos assaltantes na areia da praia abaixo da falésia, mas por causa do difícil acesso, não foi possível retirá-lo do local. Depois de uns quinze minutos as ondas do mar levaram o corpo. Os outros dois assaltantes fugiram em direção ao Bairro Mãe-Bá, já em Anchieta, mas acabaram presos pela polícia.

Eles foram identificados como os irmãos gêmeos Miguel e Gabriel dos Santos. Miguel torceu o tornozelo na queda e teve que ser atendido na Upa de Guarapari. Felipe Silva Simões, 25 anos, foi atingido na canela e de raspão na cabeça e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. O quarto envolvido, que foi levado pelo mar, foi identificado pelos comparsas apenas pelo apelido de Dê.

Com os detidos foram encontradas duas armas de brinquedo (simulacros). Os irmãos gêmeos foram levados para a delegacia de Guarapari e serão ouvidos ainda esta noite pelo delegado de plantão.

Operação para coibir assalto a ônibus

Na mesma hora em que os assaltantes eram presos pelo policial militar em Porto Grande, uma operação da PM para coibir os assaltos a ônibus começava em várias cidades da Grande Vitória. A determinação havia sido dada pelo Comando de Policiamento Metropolitano (Copom) a todas os batalhões da região.

Os policiais militares paravam e conversavam com motorista e passageiros dos ônibus que passavam por dois pontos de checagem em Guarapari. A ação já havia sido programada justamente por causa do alto índice deste tipo de crime que vem sendo registrado nas últimas semanas.