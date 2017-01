Polícia Ambiental alerta para a “andada” do Caranguejo-Uçá

Por Glenda Machado em 27 de janeiro de 2017 / Destaque, Meio Ambiente

Começa esta sexta-feira (28) o primeiro período de “andada” no ano de 2017 do Caranguejo-Uçá (Ucides Cordatus) em todo Estado. Estará proibida a captura, o comércio e até mesmo o depósito dos crustáceos. O objetivo é a preservação da espécie e sua reprodução.

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) intensificará a fiscalização e as ações educativas, uma vez que a pesca predatória ameaça a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Quem desobedecer às determinações será responsabilizado por crime ambiental. A pena prevista é a detenção de um a três anos e multa.

A “andada” é o nome dado ao período reprodutivo do caranguejo-uçá, no qual os machos e fêmeas saem de suas galerias (tocas) para o acasalamento e andam pelo manguezal para a liberação de ovos, tornando-se vulneráveis a pesca predatória.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Espírito Santo, que publicou no Diário Oficial uma portaria com os períodos de defeso para a andada do caranguejo-uçá em 2017, nesses intervalos fica proibida:

a captura do caranguejo-uçá,

o confinamento em cativeiro,

o transporte,

o armazenamento,

o beneficiamento e a industrialização,

a comercialização.

Durante os períodos da “andada”, não é permitido o estoque, mesmo que o crustáceo seja oriundo de outro Estado ou País. As denúncias devem ser feitas através dos telefones 190, 181 ou 3636-1650.