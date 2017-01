Polícia apreende loló e recupera celulares roubados no fim de semana em Guarapari

O fim de semana em Guarapari foi mais tranquilo do que se esperava em termos de segurança pública. Apesar dos shows e do grande número de turistas, o movimento na delegacia não foi diferente dos dias normais de baixa temporada.

Mas, apesar da aparente calmaria, a Polícia Militar apreendeu quase setenta frascos de loló em duas festas diferentes. Já a Polícia Civil prendeu mais ladrões de celulares em um show.

No sábado, em frente ao local onde acontecia o show de Ivete Sangalo, a polícia militar abordou um jovem em atitude suspeita e com ele foram encontrados 23 frascos de loló e R$ 250 em dinheiro. Um pouco mais tarde, já na madrugada de domingo, policiais militares da 2ª Companhia do 10º Batalhão (Guarapari) perceberam um homem em atitude suspeita em uma festa de musica eletrônica em Praia Doce, na divisa com Anchieta.

Ao perceber a presença da polícia o suspeito fugiu pela mata e não foi mais encontrado pelos PM’s, mas ao fugir o suspeito deixou para trás uma sacola com 46 frascos de loló, um papelote de cocaína e dez cigarros de maconha. Nos dois casos o material apreendido foi levado para delegacia.

Depatri faz balanço de ocorrências de furto celulares em Guarapari

Neste fim de semana a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Guarapari também conseguiu recuperar 27 celulares que foram roubados durante o show de Ivete Sangalo. (leia aqui)

Com as prisões, sobre para dez o número de integrantes de quadrilhas especializadas em furto de celulares durante shows na cidade.

Desde o início do ano, foram registrados na delegacia de Guarapari 62 ocorrências de roubo ou perda de celular durante shows e festas nas principais casas noturnas da cidade. E com ações específicas da Depatri, em parceria com a o 10º Batalhão da Polícia Militar (Guarapari) e com as equipes de seguranças das casas de shows, já foram recuperados 38 aparelhos.