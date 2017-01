Polícia apreende três armas e maconha em quatro ocorrências diferentes em Guarapari

Na tarde de hoje (19) a Polícia Militar apreendeu três armas e sete buchas de maconha em quatro ocorrências distintas. Ao todo, seis pessoas foram conduzidas para a delegacia. A primeira apreensão de arma aconteceu no começo da tarde, por volta das 14 horas no bairro Jabaraí. Policiais militares faziam patrulhamento no bairro quando decidiram abordar três jovens que estavam sentados na calçada. Um deles tentou fugir, mas foi capturado pelos militares. A fazer a revista, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições. Os três suspeitos foram levados para a delegacia.

Um pouco depois, por volta das 15 horas, policiais militares do Grupo de Apoio Operacional (GAO) estavam no bairro Setiba à procura de um suspeito que teria realizado furto mais cedo na casa de uma moradora. Ao avistar os policiais, o suspeito, identificado como Eddie Carvalho de Paula, 23 anos, correu para dentro do quintal da avó, mas foi seguido pelos policiais e detido. No quintal os militares encontraram um espingarda calibre 36 com uma munição e 48 maços de cigarros da mesma marca dos que foram roubados mais cedo. Eddie já tem passagens pela polícia por porte ilegal de armas, trafico de drogas e tentativa de homicídio. Em janeiro do ano passado ele foi preso com dois revólveres.

Logo depois, por volta das 16 horas, policiais da Rotam faziam patrulhamento nas ruas do bairro Adalberto Simão Nader quando visualizaram um jovem em atitude suspeita em um beco e resolveram fazer a abordagem. Ao fazer a revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre 32 na cintura do suspeito. Ele e a arma foram conduzidos para a delegacia.

No mesmo horário da apreensão no Adalberto, um policial militar de folga viu um adolescente comercializando drogas nas proximidades da Árvore do Vovô Nuto, na orla da Praia do Morro e com o apoio de uma radiopatrulha, fez a apreensão do adolescente e de sete buchas de maconha.