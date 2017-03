Polícia Civil de Guarapari recupera carga de celular roubada avaliada em mais de R$ 2 milhões

Cerca de 750 Iphones 6 Plus roubados foram recuperados pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) de Guarapari. O material havia sido roubado no último dia 12 na rodoviária de Guarapari e está avaliado em mais de R$ 2 milhões.

No dia 12 de março, o funcionário de uma transportadora ficou responsável por levar cinco caixas de Iphones de Vila Velha para São Paulo em um ônibus de linha, mas ao chegar em Guarapari, ele resolveu desembarcar do ônibus, retirou a mercadoria do bagageiro do coletivo e voltou para Vila Velha. Marcelo Augusto de Castro transportou as caixas em dois táxis e as distribuiu entre comparsas que ficaram a cargo de vender os aparelhos.

O grupo, que tem ligação com o tráfico de drogas na região da Grande Terra Vermelha, usaria o dinheiro para se armar e retomar os pontos de venda de drogas que eles haviam na região. Depois de fugir com a mercadoria, Marcelo ficou com uma das caixas de celulares e deixou as outras nos bairros Aribirí, Ataíde e Santa Rita.

Policiais da Depatri começaram a investigar o caso e ao poucos passou a recuperar alguns dos celulares roubados que já haviam sido vendidos. “Um aparelho deste custa quase R$ 3 mil, mas eles estavam vendendo por R$ 900,00. Com a ajuda da Polícia Civil de Muriaé, em Minas Gerais, prendemos um receptador com vários aparelhos. Ao todo cinco pessoas foram presas por receptação”, explicou o delegado titular da Depatri, Marcos Nery.

Na madrugada de hoje, os policiais conseguiram prender toda a quadrilha envolvida no crime e recuperar grande parte dos celulares roubados. Dois revólveres calibre 38 e uma pistola calibre .380 também foram apreendidos. “Nós estávamos vendendo os celulares para comprar armas mesmo. Agora estou arrependido e quando eu sair disso, vou parar com o crime”, contou Marcelo à reportagem do Folha da Cidade.

Além dele, foram presos Eduardo Barbosa da Rocha, a mãe dele, Rosimeri Barbosa da Rocha, Tiago Barbosa, que é primo de Eduardo, Douglas Leopoldino Alvarenga, Willian de Maria Lollobrigida e um adolescente de 17 anos. A mercadoria recuperada foi devolvida ao proprietário. O grupo será autuado por furto qualificado e formação de quadrilha, além de porte ilegal de arma de fogo.

O delegado marcos Nery disse ainda que quem comprou os aparelhos roubados vai responder pelo crime de receptação. “Essas pessoas que compraram os Iphones devem procurara a delegacia de Guarapari e entregar os aparelhos, pois nós vamos rastrear e chegar até eles. A sociedade cobra melhorias para o país, mas eles mesmos compram produtos roubados. O furto só ocorre porque tem quem compre”, finalizou.