Polícia Civil faz balanço das apreensões dos últimos dias em Guarapari

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil apresentou um resultado parcial do que foi apreendido nos últimos 10 dias em operações nas ruas de Guarapari, desde que a Polícia Militar parou de fazer o policiamento ostensivo.

São três revólveres, duas pistolas, três espingardas, inclusive uma calibre 12, com alto poder de fogo, munições de vários calibres, dez tabletes grandes de maconha, dezenas de buchas da mesma droga, três coletes à prova de balas e vários carros roubados recuperados.

“Desde os primeiros dias de tumulto nas ruas da cidade, a Polícia Civil foi para as ruas para tentar reprimir o atrevimento dos bandidos. Acreditamos que com a retirada destas armas das ruas, conseguimos evitar muitos homicídios contra a população” declarou o delegado Marcos Nery, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) de Guarapari.

E o delegado continuou: “Nós sabemos que a bandidagem é covarde e ela aproveita estes momentos de caos para agirem, mas nós da Depatri junto com policiais de várias outras delegacias de Guarapari conseguimos dar um tombo grande na bandidagem. Muitos estão presos, muitos ainda serão presos. Eles (os bandidos) têm que entender que mexeu com um policial, com um cidadão de bem, mexeu com muita gente, vai ter muita gente atrás deles”, finalizou.

Quatro homicídios e 21 baleados

Desde o último dia 04 de fevereiro, quando mulheres e parentes de policiais militares começaram os protestos em frente aos batalhões em todo o Espírito Santo, ocorreram 144 mortes no Espírito Santo. Destas mortes, quatro ocorreram em Guarapari.

Apesar das dezenas de boatos propagados em redes sociais de homicídios na cidade, a maioria não passou disso, apenas boatos. Já o número de baleados que deram entrada na emergência da Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari assusta.

Foram 21 pessoas que deram entrada com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Todos eles foram encaminhados para hospitais da Grande Vitória.