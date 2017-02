Polícia Civil pode aderir greve da PM

Por Glenda Machado em 8 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Uma assembleia da Associação de Investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo (Assinpol) que será realizada à partir da 13h desta quarta, 8, deve decidir pela paralisação das atividades ou não da categoria. De acordo com dois investigadores de Guarapari o que for decidido nessa reunião será acatado no município. “O que for decidido na reunião agora de tarde vai ser acatado aqui. Estamos na expectativa para saber o resultado também”, disse.

Na capital, os policiais fazem passeata em direção ao Quartel Central da Polícia Militar para se juntar às mulheres dos PMs que protestam desde sábado. A Assinpol não é o principal sindicato e reúne cerca de 800 agentes. O efetivo total de policiais civis no Espírito Santo é composto por 3.200 servidores.

O movimento anunciado nesta quarta é um protesto pela morte do policial Mário Marcelo de Albuquerque. Ele foi assassinado na terça quando se deslocava de Vitória para Colatina. Desde sábado, no Estado, já foram 87 mortos. Os policiais militares do Estado estão parados desde sexta-feira, em protesto contra o não reajuste de salários.