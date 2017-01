Polícia Civil recupera 27 celulares roubados durante show em Guarapari

Em mais uma operação para desarticular as quadrilhas especializadas em roubos de celulares que atuma em Guarapari durante o verão, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) conseguiu recuperar 27 celulares que haviam sido roubados durante o show da cantora Ivete Sangalo na Pedreira. Três pessoas também foram presas e uma pequena quantidade de droga sintética também foi apreendida.

A operação contou com o apoio do 10º Batalhão (Guarapari) da Polícia Militar e do Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil. Alguns dos celulares roubados estavam dentro da bolsa de uma mulher que foi detida. Nesta segunda-feira a Depatri vai conceder uma entrevista coletiva para falar sobre a operação.

O nome dos suspeitos detidos no show ainda não foram divulgados pela polícia. Nesta segunda-feira faremos uma matéria completa sobre o caso.