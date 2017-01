Polícia de Guarapari já prendeu sete pessoas este ano por roubo em Shows

Por João Thomazelli em 11 de janeiro de 2017 / Destaque, Geral, Guarapari

A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Guarapari (Depatri) já prendeu sete pessoas de três quadrilhas especializadas em roubos de celulares em grandes eventos. As prisões ocorreram em apenas uma semana.

De acordo com o delegado titular da Depatri, Marcos Nery, essas quadrilhas atuam em vários estados do Brasil e são muito bem organizadas e articuladas. “Nós conseguimos desarticular pelo menos três quadrilhas de três estados diferentes: Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Infelizmente não conseguimos recuperar todos os celulares que eles roubaram porque quem rouba não é a mesma pessoa que os guarda. Eles são muito bem articulados e organizados neste sentido”, explicou o delegado.

Nery contou que depois de uma prisão, na quinta-feira da semana passada (5) eles descobriram a localização de uma casa com 15 pessoas que fariam parte de uma desta quadrilhas. “fomos ao local e revistamos todos, mas infelizmente eles não estavam com os celulares roubados. Mas eles se assustaram e no dia seguinte deixaram a cidade. Eles não ficaram nem os dias que já haviam pago para o proprietário da casa”, disse.

iPhone são os mais visados

O delegado Marcos Nery explicou que o iPhone é o tipo de aparelho celular mais visado pelas quadrilhas, pois eles têm um valor de revenda mais elevado. “Os ladrões já até encontraram uma forma de destravar os aparelhos, fazendo com que o dono entre em uma página falsa na internet e coloque os dados necessários para o desbloqueio. É importante que as vítimas prestem muita atenção na hora de acessar o iCloud. Verifique se o endereço Eles mandam um endereço falso para o e-mail alternativo do dono do aparelho e conseguem destravar o produto do roubo”.

Parceria com casas de shows produz bom resultados

Desde o final do ano passado, a Depatri tem conversado com donos de casas de shows em Guarapari para fazerem parcerias no combate às quadrilhas de roubo de celulares.

“Nós sabíamos que muitas destas quadrilhas viriam para Guarapari e conversamos com os donos das casas de shows para fazermos uma parceria. Estamos conseguindo bons resultados e isto está se refletindo no número de ocorrências deste tipo nos dias de shows. No mesmo período do ano passado chegamos a registrar até 200 ocorrências de roubo de celular. Neste ano a média tem sido de 30, disse Marcos Nery.

Matheus Magalhães, que é chefe de segurança da Pedreira está muito satisfeito com a parceria entre Depatri e inciativa privada. “A parceria público privada neste caso está funcionando muito bem. Nós fizemos nossa parte, colocando câmeras em toda a estrutura da pedreira e com os policiais da Depatri estamos conseguindo barrar a ação destes elementos nos shows”, disse Magalhães.