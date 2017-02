Polícia Militar de Guarapari começa a fazer patrulhamento 24 horas com viaturas

A partir de hoje policiais militares passam a fazer patrulhamento 24 horas por dia. É a primeira vez em 13 dias que isso acontece. Três radiopatrulhas que estavam na oficina também estarão nas ruas, para dar suporte aos militares que vão fazer o patrulhamento à pé.

Na tarde de hoje, cerca de 150 policiais militares do 10º Batalhão se apresentaram completamente fardados em frente ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac).

Lá eles receberam as instruções e escalas de serviço para os próximos dias. Um grupo já ficou para fazer o patrulhamento à pé enquanto outros retornarão em outro momento para assumirem os serviço. Inicialmente apenas bairros comerciais receberão o policiamento à pé, mas as radiopatrulhas estarão circulando pela cidade, inclusive nos bairros da periferia da cidade.

Eles atenderão ocorrências através do 190 e terão três policias em cada radiopatrulha. Normalmente apenas dois policiais circulam nos veículos, com exceção do Grupo de Apoio Operacional (GAO), que opera com quatro policiais em cada carro.

“Isso não quer dizer que o policiamento ostensivo da PM voltou ao normal, mas é um passo importante para chegar a isso. Enquanto as mulheres estiverem na frente do batalhão, não é possível sair com as radiopatrulhas, então vamos operar com a capacidade de ação reduzida, mas faremos o possível”, disse um oficial que preferiu não ter o nome divulgado.

Na tarde de ontem os PM’s também se apresentaram na 1ª Companhia, mas mesmo estando presentes e fardados, foram comunicados que teriam o dia cortado pois a maioria estava sem colete. Os PM’s alegaram que o equipamento estava no batalhão e as mulheres não permitiam que eles fossem retirados. Na manhã de hoje elas deixaram que fossem tirados e todos se apresentaram completamente uniformizado.

No momento em que esta reportagem foi publicada, o comando do 10º Batalhão estava em reunião com o prefeito Edson Magalhães e por isso não conseguimos um pronunciamento oficial da corporação.