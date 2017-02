Policiais Civis viram a noite para evitar saques e combater criminosos em Guarapari

Desde o último sábado, quando o policiamento ostensivo da Polícia Militar parou de circular pelas ruas Guarapari, a unica força policial que está atuando na cidade e a da Polícia Civil. Mesmo com pouco efetivo e e até com veículos em condições precárias, os policiais lotados em várias delegacias especializadas e do plantão estão à caça dos marginais.

Na última terça-feira eles conseguiram interceptar um grupo de bandidos que estavam se preparando para sair pela cidade cometendo saques. Com eles os policiais apreenderam uma carabina calibre 38, uma pistola de fabricação turca calibre 380, um revólver calibre 32, além de muita munição, um colete à prova de balas, duas toucas e 84 pedras de crack.

Já na madrugada desta quinta-feira, enquanto os policiais civis faziam buscas para tentar localizar uma caminhonete que foi roubada horas antes, eles acabaram encontrando uma Land Rover, que também havia sido roubada, a caminhonete que eles procuravam e muita maconha. Foram dez tabletes da droga além de pelo menos 40 buchas e várias peças de roupas ainda com etiqueta que foram furtadas de uma loja no centro de Guarapari no último domingo durante os saques que ocorreram na região.

Uma espingarda calibre 12 também foi apreendida pelos policiais civis além de diversos outros veículos com restrição de roubo que estavam abandonados nas ruas de Guarapari, inclusive, um deles foi encontrado em Meaípe com várias marcas de tiro.

A Polícia Civil informou que vai continuar fazendo patrulhamento pela cidade para evitar que os bandidos continuem com a onda de violência e saques no município.

Dois mortos e 13 baleados desde sábado

Apesar dos inúmeros boatos de homicídios em Guarapari desde que começaram as manifestações, até a tarde desta quinta-feira apenas duas pessoas foram mortas em Guarapari. O número foi confirmado pelo titular da Delegacia de Crimes Contra a vida de Guarapari, Alexandre Linconl.

Já na Unidade de Pronto Atendimento da cidade, desde o último sábado, 13 pessoas deram entrada vítimas de tiros. Um deles, inclusive é um policial que reagiu a um assalto e foi baleado no pé. Em todo Espírito Santo, pelo menos cem pessoas já morreram baleadas desde a paralisação do policiamento. Até o momento, pelo menos 40 lojas foram arrombadas.