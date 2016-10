Policiais do 10º BPM pedalam em favor da saúde

Além do combate ao crime, os policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari estão treinando pesado com foco na melhoria da saúde e bem-estar. Na última sexta-feira (30), um grupo de 20 PMs participou do 2º Pedalaço da unidade.

O percurso totalizou 40 quilômetros, fazendo o caminho de ida e volta da sede do quartel, no bairro Aeroporto, até a região de Taquara do Reino, divisa com Anchieta.

Sob a orientação do Major Bezerra, Subcomandante do Batalhão e Instrutor de educação física, o grupo saiu do quartel às 07h, e após 1 hora e meia de atividade, retornou à sede para confraternizar com uma mesa de frutas.

“Estamos realizando um trabalho importante para nossos policiais. O grupo está crescendo e estamos estruturando cada vez mais nossas atividades com equipamentos e técnicas específicas, ajudando a melhorar a qualidade de vida deles”, ressaltou o major Bezerra.

Semanalmente, os policiais também participam do Treinamento Físico Militar (TFM). Ele é realizado às segundas, quartas e sextas-feiras, às 08 horas, com exercícios de corrida e treinos funcionais, visando a saúde e o bem-estar dos militares.