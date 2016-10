Policiais Militares do 10º Batalhão participam de curso de ciclopatrulhamento

Por Redação Folha da Cidade em 21 de outubro de 2016 / Segurança

Além de meio de transporte, a bicicleta pode ser uma aliada no policiamento ostensivo e aumento da sensação de segurança e proximidade com a população. Com o objetivo de ensinar técnicas relacionadas à modalidade, o 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari está realizando a segunda edição do curso de ciclopatrulhamento.

As aulas começaram na última segunda-feira, e encerram amanhã com um pedalaço de 45 km contemplando praias e montanhas da cidade. A turma foi formada por 10 policiais, que receberam as instruções do Sargento Sergio Carlos Vieira e do Cabo Vinícios de Moraes Ramos Romagna. Entre os treinamentos oferecidos estavam técnicas de abordagem e de tiro defensivo.