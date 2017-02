Policiais militares voltam às ruas de Guarapari

Pelo menos 90 policiais militares se apresentaram desde às 8h de hoje no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac) na Praia do Morro. É o que afirma o comandante do 10º Batalhão de Guarapari, tenente-coronel Pessanha. A princípio, será policiamento a pé, mas com algumas viaturas descaracterizadas à disposição.

“Estamos começando a trazer essa sensação de segurança para Guarapari. Os policiais estão retornando gradativamente ao policiamento e esperamos que amanhã, adesão seja maior até chegar à normalidade. Hoje fizemos a primeira convocação às 8h, quando tivemos a apresentação de 74 policiais. Até agora às 11h, já deve estar em torno de 90”, disse o comandante.

Segundo ele, o policiamento começará pela Praia do Morro e também há uma fração do efetivo no Centro. Isso porque ainda estão sem viaturas devido ao bloqueio que os familiares dos PM’s continuam fazendo em frente ao Batalhão no Aeroporto. “Mas temos algumas viaturas descaracterizadas à disposição. O policiamento a pé não está desassistido não. Agora mesmo pediram reforço na UPA no Ipiranga. E fomos atendê-los”.

No total, Guarapari conta com 280 policiais militares. Porém, ele conta que alguns policiais não atenderam ao chamado e seguiram direto para o Batalhão. “Vamos lá ainda hoje conversar de novo com os policiais, vamos conversar quantas vezes foram necessárias. A princípio, a população pode ficar tranqüila, estamos fazendo ao máximo para trazer essa sensação de segurança de novo ao nosso município. A população precisa e merece da segurança da PM”.

Amanhã terá outra convocação, novamente às 8h no Ciac. “Eles precisam entender que têm que voltar ao trabalho para voltarmos à normalidade. Assim que forem retornando gradativamente, vamos conseguir retornar com as escalas normais do Batalhão”, destacou o comandante.

E a população atendeu ao pedido. Muitas pessoas aproveitaram o domingo para curtir a praia. Na Praia do Morro, foi possível ver muitas famílias se divertindo e dizendo “não” ao medo. Outras foram à feira na Prainha. Só os ônibus que não circularam, pois a empresa ficou com receio.

“Não podemos colocar o pessoal na rua sem segurança mínima. Nos garantiram que amanhã, teremos a cobertura do exército. Se isso realmente acontecer, aí teremos condições de atender à população”, informou a assessoria da empresa Lorenzutti. Já a viação Alvorada funcionou hoje com horário diferenciado.

Quanto ao comércio, a recomendação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é repetir o funcionamento do comércio de ontem até que a circulação do transporte público e o policiamento ostensivo voltem ao normal. No sábado, 90% do comércio abriram as portas, mas com horário de funcionamento reduzido. A maioria fechou por volta das 16h.