Policial Civil fica ferido e bandido morre durante confronto em Guarapari

Um policial civil ficou ferido e um bandido foi morto durante um confronto na tarde de hoje em Guarapari. Outros quatro criminosos foram presos e uma menor apreendida durante a ação.

Na tarde de hoje, uma equipe de policiais civis de Minas Gerais, com o apoio de policiais da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) e da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) de Guarapari , conseguiu localizar uma quadrilha especializada em assaltos e sequestros que agia na região de Muriaé e Carangola, em Minas Gerais, e estava escondida na cidade.

Munidos de mandados de prisão para todos os componentes do bando, os policiais fizeram um cerco na região do Bico do Urubu e foram até a casa onde estariam escondidos. Um pouco mais cedo, um dos criminosos já havia sido preso e a quadrilha sabendo disso, tentou se esconder no bairro, mas todos foram localizados e detidos.

Apenas um dos procurados, Darlan Cordeiro dos Anjos, resolveu ficar na casa que o grupo usava de base. No local, eles guardavam armas, munições e coletes à prova de balas. Ao perceber a aproximação da polícia, Darlan começou a atirar, ainda dentro de casa.

Os policiais revidaram e vários disparos foram dados na direção da casa. Em determinado momento, quando os tiros pararam, o policial civil e ex-vereador Jorge Figueiredo se aproximou da porta. Neste momento, Darlan saiu segurando um colete à prova de balas na frente do corpo e deu um tiro de 12 na direção de Jorge, que foi ferido na mão e de raspão no braço.

Os outros policiais revidaram e Darlan foi alvejado e morreu. Na casa, os policiais encontraram farta munição, toucas além da espingarda calibre 12 e munições do mesmo calibre, uma pistola calibre 380, um mosquetão calibre 762 de uso restrito do Exército e um revólver.

Jorge foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari e está fora de perigo. Os outros componentes do grupo, Amélio dos Anjos, irmão de Darlan, Jeferson Batista, o Guaxinim, uma adolescente de 17 anos, namorada de Jeferson, e dois indivíduos identificados como Mumú e Maiquinho, foram levados pra a delegacia de Guarapari.

Grupo sequestrou comerciante e ameaçou policiais em Minas Gerais

O grupo preso na tarde de hoje em Guarapari era conhecido na região de Carangola e Muriaé por assaltos, sequestros e por ameaçar policiais de morte.

No ano passado, o grupo executou um sequestro e chegou a trocar tiros com a polícia. A partir da ação, eles passaram a ser perseguidos e buscaram refúgio em Guarapari, onde um dos bandidos tinha uma namorada, que é a adolescente presa hoje.

Neste período, o grupo praticou vários assaltos na cidade, aproveitando a falta de policiamento nas ruas. “Durante o dia, eles iam para a praia e de noite eles praticavam crimes pela cidade. O assalto em Aldeia Velha na semana passada foram eles que realizaram”, contou o delegado Tayrony Espíndola, do Centro de Inteligência da 4ª Delegacia Regional de Carangola.