Policiamento volta em Muquiçaba a partir de amanhã  

Por Glenda Machado em 14 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Pelo menos 170 policiais militares se apresentaram até o momento no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac) na Praia do Morro. É o que afirma o Major Bezerra do 10º Batalhão de Guarapari. Eles permanecem fazendo a ronda a pé. Alguns a paisana e outros fardados.

“Os policiais estão retornando gradativamente ao policiamento e esperamos que amanhã, adesão seja maior até chegar à normalidade. Hoje temos nas ruas 20 homens fardados. Como é a troca de turno esse número vai dobrar e a cidade vai estar mais coberto ao longo do dia”, disse o Major.

Segundo ele, o policiamento que começou na Praia do Morro e também no Centro, agora vai oferecer suporte ao bairro Muquiçaba, nesta quarta-feira (15). “A partir de amanhã vamos dar uma cobertura maior na cidade com o policiamento. De acordo com a volta dos policiais vamos demandando a nossa tropa outros bairros”, completou.

De acordo com o Major Bezerra, os policiais ainda estão sem viaturas devido ao bloqueio que os familiares dos PM’s continuam fazendo em frente ao Batalhão no Aeroporto. “Mas temos algumas viaturas descaracterizadas à disposição. O policiamento a pé não está desassistido”.

No total, Guarapari conta com 280 policiais militares. Amanhã terá outra convocação, novamente às 8h no Ciac. “Eles precisam entender que têm que voltar ao trabalho para voltarmos à normalidade. Assim que forem retornando gradativamente, vamos conseguir retornar com as escalas normais do Batalhão”, destacou o comandante.