Pomba da Paz é reformada e está de volta à praça

Por Larissa Castro

Após sofrer o segundo ato de vandalismo, o letreiro da Paz que está localizado na Praia do Morro volta ao seu local. A câmera de videomonitoramento instalada na Praça da Paz flagrou a ação de um menor de idade, e a família do vândalo se responsabilizou pelos custos. O artista plástico Giuliano Filippe, escultor do monumento foi quem fez os reparos.

A recolocação da letra “Z” que havia sido depredada ocorreu novamente na manhã de sexta-feira (28). O artista que deu vida à obra lamentou a atitude e pede que a população valorize mais os monumentos que compõe a cidade. “A pomba existe há 10 anos e em tão pouco tempo foi destruída por pessoas que não se importam com o patrimônio público. O meu trabalho deixou de ser original desde a primeira ação dos vândalos e o que eu sinto é uma sensação de impotência diante de tudo isso. As pessoas precisam ter mais cuidado, é um bem comum a todos”.

Fátima Fonsêca, presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro (AMPM), entrou em contato com a SECTUR e fez sugestões. “Sugiro que seja colocada uma placa descrevendo a história do monumento da Paz e a importância de se preservar objetos públicos, pois quem não se policiar, sofrerá as penas da lei. Essa é a segunda vez que a Pomba da Paz sofre ataque de vandalismo, sendo restaurada pelo Giuliano

A prefeitura publicou no site uma nota declarando que a Destruição de Patrimônio Público é crime, citando o Código Penal. Abordaram ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente e enfatizou que por ter sido identificado o responsável pela atitude, foi registrado o boletim de ocorrência. Os custos do reparo ficaram por conta da família, já que a atitude foi causada por um adolescente menor de idade.