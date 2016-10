Ponte sem manutenção coloca pedestres em risco

Ponte está com buracos e obra inacabada. Secretaria de Obras afirma que reparos serão feitos.

A ponte que fica sobre o rio Perocão, em Jabaraí está trazendo transtornos para os moradores. A estrutura que foi construída sobre manilhas, que dão vazão ao rio, encontra-se esburacada, mal conservada e oferece riscos há anos. Segundo a presidente da Associação de Moradores do bairro, Luciana Gonçalves, já foi protocolada uma solicitação de reparo da ponte na Secretaria de Obras. Mas a obra, tão esperada pela comunidade, ainda não chegou.

“Não é seguro, está toda esburacada, passa moto, carro e crianças o tempo todo. Todo ano requeremos essa reforma da ponte, mas até agora não recebemos as melhorias”, reclamou. Luciana diz ainda que o que a comunidade quer é que a ponte seja refeita. “Se gasta tanto com reparos, operação tapa-buracos e a ponte continua assim, do mesmo jeito. O que a comunidade quer é uma ponte nova, segura e em boas condições de acesso para todos”, completou.

Essa é a única ponte que dá acesso ao bairro e de extrema importância para a população. Segundo a presidente da Associação no ano passado foi feita uma licitação para a construção de uma nova ponte, mas a prefeitura alega que não houve empresa interessada. “Já temos uma planta desenhada, com galerias para a passagem do rio, e estrutura bem diferente dessa ponte que vemos hoje. Tudo já está em mão da secretaria responsável, agora falta boa vontade deles para fazer”.

Os moradores reclamam da falta de manutenção da ponte e do lugar, que está tomado pelo mato. “Já foi mandado requerimento para a Prefeitura e a única coisa que eles fazem é a capinagem, a manutenção da ponte não estamos vendo”, afirmou a moradora Terezinha Pereira de Souza.

O outro lado

O Secretário de Obras, Luiz Aled, informou que por falta de verba a ponte não pôde sair do projeto, mas se compromete com a obras de reparo do pontilhão. “Para a construção de uma nova ponte será necessário fazer um novo projeto e um orçamento para realizar a obra. Nós da secretaria de obras vamos providenciar uma visita técnica para identificar os locais que estão danificados para fazer o reparo”, finalizou o secretário.