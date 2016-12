Ponte tem ciclovia interditada e muda trânsito a partir de amanhã no Centro

Pedestres, ciclistas e motoristas devem redobrar a atenção ao passar na ponte a partir de amanhã. Isso porque a ciclovia estará interditada provisoriamente em decorrência das obras de revitalização do canal no Centro de Guarapari. Com isso haverá alterações no trânsito do entorno. O DER-ES e a Prefeitura começaram a implantar a sinalização hoje cujas mudanças devem ficar por pelo menos 10 dias. O objetivo é entregar essa parte da obra antes do Natal.

“Na cabeceira da ponte, sentido Muquiçaba x Centro, os ciclistas devem seguir próximo ao acostamento ao lado da calçada. Chegando aqui na descida, vamos afunilar a pista dos carros ficando apenas em uma. A outra será destinada às bicicletas, que descerão dentro da nossa obra e seguirão até a parte de trás da igreja”, explicou um dos engenheiros responsáveis pela obra, Jorge Luiz de Souza.

Segundo ele, os carros continuarão descendo na Avenida Davino Matos. Porém, a via será reduzida. “Estamos tirando a sinalização existente e vamos deixar oito metros de pista, sendo quatro metros para cada sentido. O restante estará interditado por conta da obra. O ponto de ônibus será transferido mais para frente”, conta o engenheiro.

Os motoristas quem vem de Muquiçaba não poderão entrar na Rua Dr. Roberto Calmon. “Para ter acesso à Rua do Shopping, só quem vem na Davino Matos. No semáforo, o motorista faz a curva à direita”, disse. Com isso, os ciclistas que seguem do Centro para Muquiçaba devem acompanhar o fluxo dos veículos pelo acostamento.

Os veículos também não poderão descer da ponte sentido Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, onde ficam as escunas. “Quem vem do Centro por essa rua para pegar a ponte, a princípio poderá. Vamos manter, mas se retardar muito o fluxo principal que é o oriundo da Davino Matos, aí teremos que bloquear também”.

Hoje já implantaram as placas indicativas e amanhã vão colocar as barreiras físicas. A previsão é que até quarta-feira já esteja tudo devidamente sinalizado. “A gente entende que haverá transtornos, mas pede a compreensão da população porque é em prol de uma obra importante para a cidade. Se houver meios melhores de fazer as interdições, a gente está disposto a fazer”.