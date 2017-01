Posto de Identificação em Anchieta volta a funcionar

O serviço de expedição de Carteira de Identidade voltou a funcionar a partir de hoje (16) em Anchieta. Quatro servidores municipais serão responsáveis em atender o público das 11h às 17 horas.

O serviço funciona no Posto de Identificação, localizado na Casa do Cidadão, no centro da cidade e atende pelo telefone 28 3536-2908.

O serviço é de responsabilidade do Departamento de Identificação – DEI – da Polícia Civil. A emissão da 1ª via da carteira de identidade é gratuita em todo Brasil desde 2012, assegurado por Lei. Já para emissão da segunda via, é necessário pagar uma taxa de R$ 54. Se a pessoa for aposentada, desempregada ou receber mensalmente ganho inferior a três salários mínimos, fica isenta da taxa.

Para solicitar a 1ª ou 2ª via da Carteira de Identidade é preciso levar os seguintes documentos:

01 foto 3×4 recente – adolescentes e adultos do sexo masculino deverão ser fotografados com camisa com colarinho;

Certidão de nascimento (se for solteiro), certidão de casamento (se for casado) ou certificado de naturalização (original ou cópia autenticada) – original ou autenticada;

Comprovante de pagamento da taxa (no caso da 2ª via, se não for isento);

Comprovante atual de residência;

CPF, se o requerente desejar que conste o número desse respectivo documento na carteira de identidade. Nesse caso, o cidadão deverá apresentar o CPF original ou uma cópia autenticada.

Posto de Identificação de Anchieta

Casa do Cidadão, centro – Tel.: (28) 3236-2908.

Horário: 11 às 17h