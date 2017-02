Pouco discurso político e muita comoção pela crise na segurança na primeira sessão da Câmara

Desabafo, homenagens e promessas. Assim foi a primeira sessão ordinária da Câmara de Guarapari. O delegado Marcos Nery contou como a polícia civil está lidando com o movimento da polícia militar. O vereador Enis Gordin pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da crise na segurança. E Camila Rocha destacou a participação feminina na nova legislatura.

O presidente Wendel Lima reforçou a renovação, a transparência e também fez um apelo para que a situação da segurança se normalize na cidade e no estado. “Quando o município disse ações sigilosas é porque estávamos trabalhando em parceria com a polícia civil na tentativa de minimizar as consequências. Esperamos que um acordo seja firmado o quanto antes, pois sabemos da importância dos policias militares”.

Crise na segurança

O delegado recebeu uma homenagem pelo serviço prestado à cidade, principalmente nos últimos dias quando a insegurança tomou conta da população. Mas disse que, infelizmente, não tem muito o que se comemorar e que os policiais militares não estão sozinhos. Segundo ele, a delegacia conta com 10 homens, um número menor que o previsto em 1991.

“Somos solidários à situação da PM. Eles dão a vida por nós cidadãos. Estamos chocados com tamanha agressão a eles. São homens, pais de família, não têm plano de saúde, não têm escola para os filhos, e os salários não aumentam desde 2011, quando o salário mínimo era R$ 545 e hoje já é R$ 957”, disse o delegado.

Marcos Nery ainda relatou que “eles vão para as ruas com coletes pesados, andam em viaturas sem ar. Nessa situação de caos quem foi para a rua fui eu e minha equipe, às vezes com quatro, às vezes com seis colegas, e vimos o que eles passam. Vocês, que são senhores da lei, invistam em educação para termos uma sociedade mais justa e solidária”.

Um minuto de silêncio

O vereador Enis Gordin pediu um minuto de silêncio pela morte do presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari (Sintrovig), Wallace Belmiro, o Barão. “Era para ser um dos dias mais felizes da minha vida, mas hoje é a missa de sétimo dia da morte de um grande amigo, um companheiro. Ele me ajudou a estar aqui hoje e ele não está”, disse emocionado.

Também lembrou da criança de 7 anos que morreu na última terça, vítima de bala de perdida no Adalberto Simão Nader. “Hoje ele poderia estar aqui e amanhã ser um advogado, um vereador, um juiz, mas a vidinha dele foi ceifada pela falta de humanidade e não poderá realizar os seus sonhos”.

Participação feminina

A participação feminina no poder legislativo municipal também foi destaque. Afinal, dobrou o número de cadeiras representadas pelas mulheres. “É uma honra participar dessa grande renovação que a Câmara passou e espero que possamos atingir as expectativas da população. Estou muito feliz, porque faço parte de um quadro de quatro mulheres eleitas, um fato inédito em nosso município e que representa a democracia”, disse a vereadora Camila Rocha.