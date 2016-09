Praça da Paz terá aulas de ginástica a partir da próxima segunda-feira

Por Marcos Siqueira em 21 de setembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Praia é sinônimo de lazer e diversão. Para muitos, o ambiente também é propício para a prática de esportes e atividade física. Para quem não quer ficar parado, uma opção é esticar o corpo com as aulas de ginástica que serão oferecidas na Praça da Paz, que fica no final na praia do Morro. As aulas começam na próxima segunda-feira (26) e acontecerão todas as segundas e sextas-feiras, das 7h às 8h.

Segundo a presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro, Fátima Fonsêca, a iniciativa é da entidade em parceria com a prefeitura, através da Secretaria de Turismo, que autorizou a utilização do espaço, e da Secretaria de Educação, responsável por ceder um profissional de Educação Física para dar as aulas.

“Qualquer pessoa pode participar e não é necessário fazer inscrição. Nossa ideia é movimentar a Praça da Paz, que foi uma conquista da comunidade”, coutou Fátima. A líder comunitária disse que a proposta de realiza a iniciativa partiu de um projeto parecido feito na capital do país. “Fiquei uns dias em Brasília e lá tive contato com a ginástica. Quando voltei apresentei a proposta para a Secretaria de Turismo”.

De acordo com o secretário de Turismo, Adriani Serpa, a secretaria está atendendo a uma solicitação da comunidade para ocupar o espeço público. “As aulas serão permanentes. Inicialmente a atividade será realizada em dois dias por semana para vermos a adesão do público”. Serpa explicou que o horário foi escolhido de acordo com a disponibilidade do professor, que também trabalha na rede municipal.

Além da Praia do Morro, a Praia das Castanheiras recebe um projeto semelhante, de hidroginástica. A atividade é realizada às segundas e quartas-feiras, das 7h às 9h.