Praça da Paz terá feirinha com barracas de artesanato e alimentação

A Praça da Paz, localizada na Praia do Morro, está prestes a ganhar mais um atrativo para moradores e turistas. Será instalada no local uma feirinha com barracas de artesanato e também de comidas e bebidas, com previsão para ser inaugurada na primeira quinzena de novembro. O local vai funcionar às sextas, sábados, domingos e feriados, sempre das 18h às 23 horas.

O edital de convocação para os comerciantes interessados foi lançado pela Prefeitura de Guarapari nesta sexta-feira (02) e as inscrições começam já na próxima segunda (05). Confira o documento na íntegra aqui.

Segundo o secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo, Adriani Serpa, a feira contará com 30 módulos padronizados, 15 destinados para artesãos e 15 para comercialização de alimentos e bebidas. “Com todas as etapas legais sendo cumpridas de acordo com nossa expectativa, pretendemos abrir a feirinha até o dia 11 de novembro”.

Modelo. O secretário completa que o objetivo é movimentar ainda mais o espaço, que já caiu no gosto da população após a volta do Monumento da Paz. “Essa feirinha é um projeto piloto. Se o sucesso for confirmado, vamos levar o modelo para outras regiões da cidade”, adianta.

Além da feirinha, a Praça da Paz funcionará em breve como ponto gratuito de acesso à internet, pela tecnologia wi-fi. Serpa revela que a empresa responsável atualmente está fazendo os estudos de viabilidade técnica para as escolha dos pontos. A internet deve estar disponível por volta de 15 de outubro, dia marcado para dar início à programação de verão na cidade.