Praça da Paz vai ter programação especial de Natal neste fim de semana

Por Glenda Machado em 13 de dezembro de 2016 / Cult, Destaque

E o clima de natal vai invadir a cidade, neste fim de semana. É que nos dias 16 e 17 de dezembro, a partir das 19h, vai acontecer o “Natal na Praça”, na Praia do Morro. O evento vai contar com música, apresentações diversas, coral de natal e orquestra bem na Praça da Paz, próximo ao Marlin Azul.

Na sexta-feira (16), a magia da época mais bonita do ano vai ficar por conta da Orquestra de Violino e Flauta do professor Regente Rafael Farage. E as apresentações de dança também não ficam atrás: vai ter balé das crianças, orientadas pelas professoras Rianne Nogarol e Marieli Gottardo e jazz da professora Thaís Pinheiro de Barros. O Coral Infanto Juvenil Sons do Coração também vai embalar a noite. Uma realização da Prefeitura Municipal de Guarapari.

Já no sábado (17), um evento diferenciado vai acontecer na Praça da Paz. Organizado pela Associação de Moradores da Praia do Morro (AMPM), um grande “Auto de Natal” vai ser encenado pela Trupe Maratimba. Logo após a apresentação o Coral Musicar, que participou do festival Internacional de Corais, vai realizar uma linda cantata.

De acordo com a presidente da AMPM, Fátima Fonseca, esse é o primeiro de muitos eventos que associação pretende trazer para o bairro. “Tivemos essa ideia e esperamos que vire uma data marcada no calendário da cidade. A nossa intenção é promover a ocupação cultural dos espaços públicos da nossa região. A Praia do Morro tem ficar viva em todas as épocas do ano”, disse.

Toda a programação é gratuita. Leve a sua família e divirta-se!

Vai lá!

Dia 16 de dezembro (sexta-feira) à partir das 19h

Orquestra de Violino e Flauta – professor Regente Rafael Farage

Apresentação de balé – professora Rianne Nogarol

Coral Infanto Juvenil Sons do Coração – professor Regente Wagner Soares Costa

Apresentação de balé – professora Marieli Gottardo

Apresentação de jazz – professora Thaís Pinheiro de Barros

Dia 17 de dezembro (sábado) à partir das 19h

Apresentação de balé – professora Viviani lima

Coral Mirim Sons do Coração – professor Regente Wesley Teixeira

Apresentação do Auto de Natal – Trupe Maratimba

Apresentação Coral Musicar