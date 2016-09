Praia Central vai ser palco de Torneio de Pesca de Arremesso

Por Marcos Siqueira em 13 de setembro de 2016 / Anchieta, Destaque

Estão abertas as inscrições para participar do 1º Torneio de Pesca de Arremesso de Anchieta. O evento será no dia 25 de setembro (domingo), a partir das 7h, em frente ao Centro Cultural Thiago Bezerra Leite, na Praia Central. As inscrições serão realizadas até a próxima terça-feira (20), na Casa do Pescador (Porto de Cima). É preciso levar um documento de identidade.

De acordo com a prefeitura, evento é realizado pelas secretarias de Pesca e Aquicultura, dos Esportes e da Juventude e tem o objetivo de promover a prática da pesca esportiva na cidade, mostrar a beleza das praias de Anchieta e valorizar o trabalho pesqueiro no município.

O evento conta com apoio das secretarias de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Meio Ambiente e Federação Capixaba de Pesca. Os três primeiros colocados serão premiados.