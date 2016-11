Praia das Castanheiras recebe mais uma etapa do Torneio Ameg de Vôlei de Praia

Por Gabriely Sant'Ana em 24 de novembro de 2016 / Destaque, Esporte

Quem curte assistir esportes ao vivo tem uma boa oportunidade este sábado e domingo (26 e 27) na Praia das Castanheiras, em Guarapari. É quando acontece a conclusão da segunda etapa do Torneio Ameg de Vôlei de Praia.

Serão 32 duplas (16 do feminino e 16 do masculino) participando da competição. Os jogos começam às 9 horas da manhã, na área destinada à prática de esportes no início da praia.

A organizadora, Paula Lemos, explica que a etapa iniciou em julho, mas precisou ser paralisada devido ao vazamento de água suja pelas bocas de lobo espalhadas pelo calçadão. Na época, choveu muito na cidade.

“O odor estava insuportável e a água estava cheia de detritos. Por isso, só conseguimos realizar 11 partidas. Agora vamos dar continuidade com as 35 que ainda restam. Foi um episódio muito chato, pois também recebemos equipes de outras cidades capixabas e até de fora do Estado. Além de estragar uma das nossas atrações turísticas, o prejuízo financeiro foi grande. O poder público precisa olhar isso”, reivindica.

Se o tempo bom permitir e a etapa for concluída, Paula adianta que a terceira e última etapa já tem data marcada: dias 17 e 18 de dezembro. “Agradecemos a todos os parceiros que confiam no nosso trabalho e convidamos os moradores para prestigiarem o evento e apoiarem os atletas”.

VAI LÁ!

Torneio Ameg de Vôlei de Praia – 2ª etapa

Dias: 26 e 27 de novembro

Horário: a partir das 9 horas

Local: Praia das Castanheiras