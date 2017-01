Praia de Bacutia: da badalação à degradação ambiental

A praia da Bacutia, na Enseada Azul, há anos virou sinônimo de badalação e até mesmo ostentação. Mas todo o glamour das areias da praia escondem um processo de degradação ambiental que já há algum tempo vem acontecendo a poucos metros dali.

Na última sexta-feira (20), o Ministério Público de Contas (MPC) recomendou que a secretaria de meio ambiente de Guarapari tome providências para que cesse as agressões à restinga que circunda as areias da praia. Essas agressões estão sendo causadas, de acordo com o MPC, pelos vendedores que montaram as barracas em cima da restinga e colocaram até um gerador de energia.

Mas, apesar da recomendação ter sido publicada apenas agora, os moradores do local dizem que as agressões acontecem há meses. “Hoje, o maior inimigo da Enseada Azul é a prefeitura de Guarapari, que não faz a parte dela fiscalizando, não educa e não pune quem desrespeita as leis”, desabafou José Carlos Duarte, que é morador da Bacutia e membro da Ameazul (Associação de Moradores da Enseada Azul).

Duarte reclama que a ausência do poder público na região acaba incentivando as praticas que acabaram com parte da vegetação silvestre da praia. “Esses carrinhos fixos na areia da praia era para ser de ambulantes. Como não tem ninguém para fiscalizar, eles fazem o que querem”, disse o morador.

Em uma olhada rápida pela área onde antes havia restinga, é possível ver as trilhas que acabam nas barracas de bebidas nas areias da praia. Mesmo tendo pelo menos três acessos “oficiais”, com corrimões e espaço de sobra para passar com os produtos que serão vendidos, é fácil ver os trabalhadores passando pelas trilhas e aumentando ainda mais o estrago na vegetação.

Na tarde de hoje a secretária de meio ambiente de Guarapari, Thereza Christina Hassen Santos de Barros, se encontrou com membros da Ameazul e com moradores para tratar das ações a serem tomadas para cumprir a recomendação do MPC. Acompanhada de fiscais e analistas ambientais, a secretária percorreu a orla da praia e ouviu as reclamações dos moradores.

Morro da Bacutia

Outra cena que causa tristeza nos moradores da Enseada Azul é vista diariamente no Morro da Bacutia, onde retroescavadeiras e tratores trabalham em ritmo acelerado para construção de um condomínio de luxo. O deputado Erivaldo dos Anjos, inclusive, notificou vários órgãos ambientais e do Judiciário para tentar parar os trabalhos no local, mas por enquanto as máquinas trabalham o dia todo e onde, há apenas três meses, era uma mata fechada, hoje dá lugar ao terreno onde serão construídas casas de luxo.