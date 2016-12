Praia do Morro e Centro serão os primeiros bairros de Guarapari a receber iluminação LED

Por Glenda Machado em 19 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Os bairros Centro e Praia do Morro recebem nova iluminação e serão os primeiros bairros totalmente iluminados com luzes de LED da cidade. A previsão para conclusão das obras, segundo a Codeg, é até o mês de junho de 2017.

A presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro (AMPM), Fátima Fônseca, disse que a medida aumenta a segurança do morador. “Além de deixar a orla da Praia do Morro mais bonita e iluminada, esperamos que isso diminua a incidência de furtos ao cidadão que passeia por aqui com a sua família. Nós enquanto sempre pedimos que essas lâmpadas fossem trocadas e agora elas são muito bem vindas”, afirmou.

O projeto de iluminação LED atinge as ruas Roberto Calmon, Joaquim da Silva Lima e a Orla do Canal, no Centro e a Avenida Beira Mar na Praia do Morro. A licitação segundo a formatação inicial, teria um prazo de 6 meses e valor estimado de R$ 1.537.131,32. A empresa contratada para realizar essa instalação foi a VitóriaLuz Contruções LTDA.

De acordo com o diretor de Iluminação Pública, Rogério Marchesi, o investimento inicial realizado na aquisição desta tecnologia, luminárias e projetores a LEDS, se paga através da economia obtida na conta de fornecimento de energia elétrica, pela redução do consumo. “Nós teremos aumento da eficiência, redução de equipamentos auxiliares (reator capacitor ignitor), facilidade de manutenção, maior vida útil e importante ferramenta de prevenção e auxílio aos sistemas de segurança. Considerando todas essas vantagens, o investimento vale a pena”.