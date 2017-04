Praias de Guarapari estão próprias para banho, diz relatório de balneabilidade

Por Glenda Machado em 13 de abril de 2017 / Destaque, Turismo

Se você deseja passar o feriadão em Guarapari, já pode comemorar. Um levantamento aponta que todas as praias da cidade estão próprias para banho. A coleta do material para análise de balneabilidade foi realizada no dia 10 deste mês em 13 pontos da cidade, e divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (12).

Os pontos de coleta foram determinados pela Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH), anteriormente responsável pela análise de balneabilidade, que atribuiu ao município a execução do serviço.

Em janeiro deste ano, com o início das análises pelo próprio município, o primeiro relatório apontava nove pontos impróprios em Guarapari. Já no segundo relatório, no mesmo mês, uma redução considerável aconteceu: cinco pontos impróprios. De acordo com o penúltimo relatório, em fevereiro, apenas um ponto impróprio e agora neste último relatório, coletado no dia 10, todas as praias e pontos estão próprios para banho.

“Esse é o resultado de um trabalho de fiscalização e conscientização ambiental que tem sido realizado desde o início da gestão. A população pode ficar tranquila ao utilizar nossas praias, pois, estão se banhando em águas limpas e de qualidade”, afirma Cristina Barros, Secretária Municipal de Meio Ambiente.

Veja o resultado:

Ponto 1 – Praia de Meaipe – Em frente ao Hotel Gaeta (PRÓPRIO)

Ponto 2 – Praia de Bacutia – Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia (PRÓPRIO)

Ponto 3 – Praia de Peracanga – Em frente ao Ed. Monteiro Lobato (PRÓPRIO)

Ponto 4 – Praia da Areia Preta – Em frente ao Ed. Solar da Praia (PRÓPRIO)

Ponto 5 – Praia das Castanheiras – Próximo ao Siribeira Iate Clube (PRÓPRIO)

Ponto 6 – Praia dos Namorados – Em frente ao Hotel Atlântico (PRÓPRIO)

Ponto 7 – Praia da Virtudes – Em frente à praça (PRÓPRIO)

Ponto 8 – Prainha de Muquiçaba – Em frente a Rua Francisco Furtado (PRÓPRIO)

Ponto 9 – Praia do Morro I – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari (PRÓPRIO)

Ponto 10 – Praia do Morro II – Em frente ao Quioque 9 (PRÓPRIO)

Ponto 11 – Praia do Morro III – Em frente ao Ed. Maison Classic (PRÓPRIO)

Ponto 12 – Praia de Santa Mônica – Em frente à Rua Santa Rita (PRÓPRIO)

Ponto 13 – Praia de Setiba – Em frente ao Quiosque Alto Astral (PRÓPRIO)