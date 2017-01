Preços no verão sobem e quem paga a conta é o morador

Já virou cultura. Chega o verão e os preços sobem. E quem paga essa conta é o morador da cidade. O pior é que nem pode reclamar. Isso porque os estabelecimentos comerciais, quiosques e ambulantes não são tabelados. Logo, podem cobrar preços diferenciados. É o que informa o Procon Estadual. E ainda orienta que cabe ao consumidor, pesquisar e buscar pelo menor preço.

O Folha da Cidade foi então para as ruas pesquisar. Na Praia do Morro, por exemplo, quem pagava R$ 2,00 na água de coco fora de temporada, agora paga R$ 5,00, um aumento de R$ 150%. O milho passou de R$ 3,00 para R$ 4,00, um aumento de 33%. A cerveja, latão, que você encontrava por R$ 5,00, agora precisa desembolsar R$ 8,00, um aumento de 60%. Só o campeão de vendas que manteve o valor, o picolé continua sendo R$ 2,00.

Nos supermercados não é diferente. Em um estabelecimento do Centro, o pacote de pão integral que era R$ 6,85 passou para R$ 8,20. Já em outro da Praia do Morro, o guaravita que era R$ 1,29 agora está R$ 1,99. Em Meaípe, o pão de sal era R$ 7,99 o quilo e passou para R$ 12,99. E o alface que era R$ 0,80 a unidade, agora é R$ 1,30.

Os restaurantes também não ficam de fora. Um self-service na Praia do Morro, o quilo passou de R$ 34,90 para R$ 42,90. Já n Centro, era R$ 49,99 e passou para R$ 59,90. O mesmo ocorre com as lanchonetes. Uma açaiteria na Praia do Morro que cobrava R$ 21 na taça de 1litro, agora cobra R$ 28. Em Nova Guarapari, uma distribuidora de água que cobrava R$ 10 no galão de 20 litros, agora paga R$ 15.

Até a típica feira de dia domingo está dando arrombo no bolso dos moradores da cidade. A dona de casa Cláudia Buza conta que gastava R$ 100 por semana na feira do Centro. Agora tem que desembolsar R$ 150. “É um absurdo, porque a cidade já está cheia. Eles vão faturar de qualquer jeito. Não precisava superfaturar assim. Somos moradores, estamos aqui o ano inteiro”, disse Cláudia.