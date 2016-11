Prédio público no centro de Alfredo Chaves vai virar Biblioteca Municipal

As obras de reforma e ampliação do prédio onde funcionava a Escola Municipal Ana Araújo e o antigo Pio XII, no centro da cidade, estão em nova fase. Estão sendo realizados no momento a instalação de pisos e forros, pintura em algumas áreas e instalação de portas e janelas.

Após as obras, o imóvel irá abrigar a Biblioteca Municipal; um espaço que será denominado Casa do Cidadão, que reunirá setores para emissão de documentos; salas para cursos profissionalizantes; salas pedagógicas, além de outros setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação.

O prédio, que possui três pavimentos e 15 salas, também já sediou o extinto Colégio Pio XII e hoje está totalmente desativado.

Com a intervenção, o espaço já ganhou reforço em toda estrutura, novas salas, revestimento das paredes, espaço para reuniões, banheiros mais amplos e elevador para pessoas com deficiência. A empresa responsável pela obra é a AF Construções e serviços Ltda.

De acordo com o prefeito Roberto Fiorin, o espaço vem ganhando estrutura moderna e mais ampla para sediar importantes setores. “Estamos investindo para transformar aquele imóvel em um prédio moderno que poderá atender diversos setores municipais e dar mais vida ao centro da cidade”, disse.